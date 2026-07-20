SPI-Papier SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SGS SA-Aktien verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurde das SGS SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SGS SA-Papier letztlich bei 84,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die SGS SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,905 SGS SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.111,67 CHF, da sich der Wert einer SGS SA-Aktie am 24.07.2026 auf 93,38 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,17 Prozent vermehrt.
Insgesamt war SGS SA zuletzt 18,45 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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