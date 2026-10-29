SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIG Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen SIG Group-Investment gewesen.
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Am 29.10.2025 wurde das SIG Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 8,81 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die SIG Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 113,507 SIG Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1.668,56 CHF wert. Damit wäre die Investition um 66,86 Prozent gestiegen.
Alle SIG Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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