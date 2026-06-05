SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIG Group von vor einem Jahr verloren

SIG Group-Performance im Blick

Wer vor Jahren in SIG Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das SIG Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SIG Group-Papiers betrug an diesem Tag 16,53 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 604,961 SIG Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der SIG Group-Aktie auf 12,22 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.392,62 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,07 Prozent.

SIG Group wurde am Markt mit 4,68 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net