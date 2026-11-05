SPI-Papier SKAN-Aktie: Hätte sich eine SKAN-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Lukrative SKAN-Investition?

05.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SKAN-Aktien gewesen.

Das SKAN-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 72,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,387 SKAN-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,58 CHF, da sich der Wert einer SKAN-Aktie am 04.11.2026 auf 71,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,42 Prozent.

SKAN wurde am Markt mit 1,64 Mrd. CHF bewertet. Am 28.10.2021 wagte die SKAN-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der SKAN-Aktie wurde der Erstkurs mit 75,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net