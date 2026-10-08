SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SKAN-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das SKAN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SKAN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 75,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 131,926 SKAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (71,00 CHF), wäre das Investment nun 9.366,75 CHF wert. Mit einer Performance von -6,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der SKAN-Wert an der Börse wurde auf 1,60 Mrd. CHF beziffert. Der SKAN-Börsengang fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SKAN-Anteils auf 75,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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