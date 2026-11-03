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SoftwareONE-Investition

SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das SoftwareONE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,92 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in das SoftwareONE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 558,036 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.228,79 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 02.11.2026 auf 9,37 CHF belief. Damit wäre die Investition um 47,71 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich zuletzt auf 2,01 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX war der 25.10.2019. Der erste festgestellte Kurs des SoftwareONE-Papiers lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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