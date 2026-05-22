SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SoftwareONE-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das SoftwareONE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,00 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,545 SoftwareONE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SoftwareONE-Aktie auf 8,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,64 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 62,36 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX war der 25.10.2019. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net