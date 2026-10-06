SPI-Papier SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 3 Jahren angefallen

SoftwareONE-Investition

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in SoftwareONE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der SoftwareONE-Aktie statt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug an diesem Tag 17,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die SoftwareONE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,338 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 8,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 487,04 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,30 Prozent verringert.

SoftwareONE wurde am Markt mit 1,89 Mrd. CHF bewertet. Das SoftwareONE-IPO fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des SoftwareONE-Papiers belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net