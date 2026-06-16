SPI-Papier Sonova-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sonova-Anleger freuen

Sonova-Dividende

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Sonova am 16.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,82 Prozent. Somit vergütet Sonova die Aktionäre insgesamt mit 262,30 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,38 Prozent.

Sonova-Stockdividendenrendite

Via SIX SX beendete der Sonova-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 193,40 CHF. Am heutigen Mittwoch, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Sonova-Papier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Sonova-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Sonova-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Sonova verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,63 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 1,72 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Sonova via SIX SX um 41,34 Prozent gefallen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -38,66 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Sonova

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 4,70 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,43 Prozent sinken.

Grunddaten der Sonova-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Sonova beläuft sich aktuell auf 11,931 Mrd. CHF. Sonova weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,76 auf. Der Umsatz von Sonova betrug in 2026 3,606 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 7,23 CHF.

Redaktion finanzen.net