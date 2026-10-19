SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Stadler Rail-Investment verdienen können.
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Vor 3 Jahren wurde das Stadler Rail-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30,96 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 32,300 Stadler Rail-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Stadler Rail-Papiers auf 31,16 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.006,46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,65 Prozent.
Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,11 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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