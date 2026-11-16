SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stadler Rail-Investment von vor 3 Jahren verloren

Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Stadler Rail-Anteile bei 33,42 CHF. Bei einem Stadler Rail-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 299,222 Stadler Rail-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.239,98 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 13.11.2026 auf 30,88 CHF belief. Mit einer Performance von -7,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Stadler Rail erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Papiers fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Anteils belief sich damals auf 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net