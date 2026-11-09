SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr verdient

Stadler Rail-Investmentbeispiel

09.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Stadler Rail-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Stadler Rail-Aktie letztlich bei 18,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 53,476 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (31,38 CHF), wäre die Investition nun 1.678,07 CHF wert. Mit einer Performance von +67,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 3,14 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Stadler Rail-Papiere an der Börse SWX war der 12.04.2019. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net