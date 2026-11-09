DAX 25.995 +0,7%ESt50 6.223 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,72 -2,8%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.231 -1,3%Euro 1,1194 +0,4%Öl 97,1 -1,3%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Stadler Rail-Investmentbeispiel

SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stadler Rail
34.28 EUR -0.24 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde die Stadler Rail-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Stadler Rail-Aktie letztlich bei 18,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hat, hat nun 53,476 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (31,38 CHF), wäre die Investition nun 1.678,07 CHF wert. Mit einer Performance von +67,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 3,14 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Stadler Rail-Papiere an der Börse SWX war der 12.04.2019. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Stadler Rail Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Stadler Rail Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stadler Rail nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.