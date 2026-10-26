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SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Stadler Rail gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stadler Rail
34.00 EUR 0.22 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Stadler Rail-Aktie bei 40,06 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 249,626 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Stadler Rail-Papiere wären am 23.10.2026 7.748,38 CHF wert, da der Schlussstand 31,04 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,52 Prozent verringert.

Stadler Rail war somit zuletzt am Markt 3,11 Mrd. CHF wert. Am 12.04.2019 wurden Stadler Rail-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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