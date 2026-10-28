SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren verloren

Lukrative StarragTornos-Investition?

28.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen StarragTornos-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das StarragTornos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,10 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,484 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 34,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 641,40 CHF wert. Mit einer Performance von -35,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 188,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net