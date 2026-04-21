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Lukrative StarragTornos-Investition?

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

22.04.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
StarragTornos Holding
33,50 CHF -0,60 CHF -1,76%
Charts|News|Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen StarragTornos-Anteile an diesem Tag bei 36,20 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die StarragTornos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,624 StarragTornos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des StarragTornos-Papiers auf 34,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 941,99 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,80 Prozent abgenommen.

StarragTornos wurde am Markt mit 194,11 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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