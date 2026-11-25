Profitables StarragTornos-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen StarragTornos-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,95 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 188,857 StarragTornos-Anteilen. Die gehaltenen StarragTornos-Anteile wären am 24.11.2026 6.610,01 CHF wert, da der Schlussstand 35,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 33,90 Prozent.

Alle StarragTornos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net