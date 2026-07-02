SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lohnender Straumann-Einstieg?

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Straumann-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Straumann-Aktie 38,30 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Straumann-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,110 Straumann-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.765,01 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 02.07.2026 auf 105,90 CHF belief. Mit einer Performance von +176,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Straumann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net