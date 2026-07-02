DAX25.699 +0,5%Est506.378 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 +2,3%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.871 +0,1%Euro1,1454 +0,2%Öl71,72 +0,2%Gold4.183 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung? Tesla-Aktie unter Druck: Blockiert Schweden die EU-FSD-Zulassung?
JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnender Straumann-Einstieg?

SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 10 Jahren verdient

03.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Straumann Holding AG
106,10 CHF 0,20 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Straumann-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Straumann-Aktie 38,30 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Straumann-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,110 Straumann-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.765,01 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 02.07.2026 auf 105,90 CHF belief. Mit einer Performance von +176,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Straumann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Straumann Holding AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Straumann Holding AG

DatumRatingAnalyst
27.02.2013Straumann verkaufenCommerzbank AG
21.02.2013Straumann haltenVontobel Research
18.02.2013Straumann haltenVontobel Research
04.01.2013Straumann haltenVontobel Research
10.12.2012Straumann kaufenDie Actien-Börse
DatumRatingAnalyst
10.12.2012Straumann kaufenDie Actien-Börse
31.10.2012Straumann buyDeutsche Bank AG
25.10.2011Straumann buyNomura
24.08.2011Straumann buyNomura
01.10.2008Straumann per Limit bei 180 EUR einsteigenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst
21.02.2013Straumann haltenVontobel Research
18.02.2013Straumann haltenVontobel Research
04.01.2013Straumann haltenVontobel Research
26.11.2012Straumann holdVontobel Research
26.11.2012Straumann neutralSarasin Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2013Straumann verkaufenCommerzbank AG
01.11.2012Straumann underperformExane-BNP Paribas SA
30.10.2012Straumann underperformCheuvreux SA
25.10.2012Straumann underperformExane-BNP Paribas SA
27.08.2012Straumann reduceCommerzbank Corp. & Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Straumann Holding AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen