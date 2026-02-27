SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Straumann gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde das Straumann-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 105,70 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Straumann-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,607 Straumann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.030,27 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 05.03.2026 auf 84,88 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 19,70 Prozent eingebüßt.
Straumann war somit zuletzt am Markt 14,05 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
