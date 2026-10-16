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SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Straumann Holding AG
98.00 EUR 1.50 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Straumann-Papier letztlich bei 180,65 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,536 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Straumann-Anteile wären am 15.10.2026 520,79 CHF wert, da der Schlussstand 94,08 CHF betrug. Damit wäre die Investition 47,92 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Straumann eine Börsenbewertung in Höhe von 14,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.02.13 Straumann verkaufen Commerzbank AG
21.02.13 Straumann halten Vontobel Research
18.02.13 Straumann halten Vontobel Research
04.01.13 Straumann halten Vontobel Research
10.12.12 Straumann kaufen Die Actien-Börse

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