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Rentable Straumann-Investition?

SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Straumann Holding AG
105.00 EUR -6.00 EUR -5.41 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Straumann-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 141,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,708 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.07.2026 70,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 100,15 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,07 Prozent vermindert.

Insgesamt war Straumann zuletzt 16,55 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.02.13 Straumann verkaufen Commerzbank AG
21.02.13 Straumann halten Vontobel Research
18.02.13 Straumann halten Vontobel Research
04.01.13 Straumann halten Vontobel Research
10.12.12 Straumann kaufen Die Actien-Börse