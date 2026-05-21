SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Straumann-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Straumann-Anteile betrug an diesem Tag 141,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7,087 Straumann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 632,74 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 21.05.2026 auf 89,28 CHF belief. Mit einer Performance von -36,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 14,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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