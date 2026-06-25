SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet

Rentabler Straumann-Einstieg?

Investoren, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Straumann-Aktie statt. Der Schlusskurs der Straumann-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 149,45 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 0,669 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,46 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 25.06.2026 auf 106,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,54 Prozent abgenommen.

Straumann wurde am Markt mit 16,73 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net