SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Swiss Prime Site-Aktionäre freuen
Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Swiss Prime Site-Aktionäre.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Swiss Prime Site am 12.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3,50 CHF. Das sind 1,45 Prozent mehr als im Vorjahr. 276,80 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,12 Prozent.
Swiss Prime Site-Auszahlungsrendite
Zum SIX SX-Schluss notierte der Swiss Prime Site-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 140,00 CHF. Der Dividendenabschlag auf den Swiss Prime Site-Titel erfolgt am 13.03.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Swiss Prime Site-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Swiss Prime Site-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Swiss Prime Site-Titels 2,84 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,49 Prozent.
Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Swiss Prime Site via SIX SX 32,70 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 35,39 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Swiss Prime Site
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,56 CHF. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,55 Prozent zurückgehen.
Kerndaten von Swiss Prime Site
Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Swiss Prime Site steht aktuell bei 11,223 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Swiss Prime Site verfügt über ein KGV von aktuell 25,70. Der Umsatz von Swiss Prime Site betrug in 2025 553,390 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 4,79 CHF.
