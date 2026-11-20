SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Thurgauer Kantonalbank-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 88,45 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,131 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 189,94 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 19.11.2026 auf 168,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,94 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Thurgauer Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 681,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Thurgauer Kantonalbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Thurgauer Kantonalbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen