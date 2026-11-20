Lohnender Thurgauer Kantonalbank-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen Thurgauer Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Thurgauer Kantonalbank -Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 88,45 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,131 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 189,94 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 19.11.2026 auf 168,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,94 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Thurgauer Kantonalbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Thurgauer Kantonalbank

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung