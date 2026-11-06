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Rentable Thurgauer Kantonalbank-Anlage?

SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Thurgauer Kantonalbank
181.00 EUR 3.00 EUR 1.69 %
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Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 121,50 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,230 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.419,75 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 05.11.2026 auf 172,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,98 Prozent erhöht.

Der Thurgauer Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 664,00 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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