SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Performance

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Thurgauer Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 124,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,032 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 1.502,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 187,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,20 Prozent.

Thurgauer Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 751,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net