SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 157,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,635 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 102,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 2,22 Prozent mehr wert.
Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 643,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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