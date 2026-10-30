SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren

Lohnende Thurgauer Kantonalbank-Investition?

30.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 157,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,635 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 102,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 2,22 Prozent mehr wert.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 643,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net