Lohnende Thurgauer Kantonalbank-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Thurgauer Kantonalbank -Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 157,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,349 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (166,50 CHF), wäre das Investment nun 1.057,14 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,71 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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