SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Thurgauer Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 157,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,349 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (166,50 CHF), wäre das Investment nun 1.057,14 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,71 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Thurgauer Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 656,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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