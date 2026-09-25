SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Frühe Investition

25.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 92,30 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,834 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.706,39 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 24.09.2026 auf 157,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 70,64 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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