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SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Thurgauer Kantonalbank
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Vor 10 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 92,30 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,834 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.706,39 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 24.09.2026 auf 157,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 70,64 Prozent mehr wert.

Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 626,33 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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