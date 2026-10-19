SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in V-Zug von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen V-Zug-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden V-Zug-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die V-Zug-Aktie letztlich bei 46,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 21,645 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 863,64 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 16.10.2026 auf 39,90 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,64 Prozent verringert.
Am 25.06.2020 fand der erste Handelstag des V-Zug-Papiers an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines V-Zug-Anteils lag damals bei 72,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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