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SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Varia US Properties
12.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Varia US Properties-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,10 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 497,512 Varia US Properties-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5.970,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,30 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Varia US Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 121,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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