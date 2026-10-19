SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das Varia US Properties-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,10 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 497,512 Varia US Properties-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5.970,15 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,30 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Varia US Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 121,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Varia US Properties
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varia US Properties
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen