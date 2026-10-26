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Lukrative Varia US Properties-Investition?

SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Varia US Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Varia US Properties
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Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Varia US Properties-Papiers betrug an diesem Tag 40,10 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,494 Varia US Properties-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,18 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 23.10.2026 auf 11,30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71,82 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Varia US Properties betrug jüngst 114,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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