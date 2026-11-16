SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VAT-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 330,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,302 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 533,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,34 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,34 Prozent zugenommen.
Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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