SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht

Rentables VAT-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VAT-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 330,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,302 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 533,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,34 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,34 Prozent zugenommen.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net