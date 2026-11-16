DAX 26.753 +0,0%ESt50 6.381 -0,1%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,55 -6,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.282 -1,5%Euro 1,1022 -0,0%Öl 94,9 -1,0%Gold 3.858 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables VAT-Investment?

SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VAT
572.60 EUR -18.80 EUR -3.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der VAT-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 330,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,302 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 533,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,34 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,34 Prozent zugenommen.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle VAT Aktie News

Werbung

VAT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VAT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.