DAX 25.411 -0,6%ESt50 6.266 -0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,22 +0,6%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 67.355 +1,7%Euro 1,1538 -0,5%Öl 107,9 +3,2%Gold 4.304 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VAT
626.60 EUR -15.60 EUR -2.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das VAT-Papier bei 73,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,365 VAT-Aktien im Depot. Die gehaltenen VAT-Anteile wären am 11.09.2026 838,77 CHF wert, da der Schlussstand 614,40 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 738,77 Prozent.

VAT war somit zuletzt am Markt 18,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle VAT Aktie News

Werbung

VAT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VAT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.