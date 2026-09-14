SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das VAT-Papier bei 73,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,365 VAT-Aktien im Depot. Die gehaltenen VAT-Anteile wären am 11.09.2026 838,77 CHF wert, da der Schlussstand 614,40 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 738,77 Prozent.
VAT war somit zuletzt am Markt 18,40 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf VAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle VAT Aktie News
VAT Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VAT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.