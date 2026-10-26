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SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in VAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VAT
601.40 EUR -5.20 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der VAT-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 322,70 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das VAT-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,310 VAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 173,60 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 23.10.2026 auf 560,20 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 173,60 CHF entspricht einer Performance von +73,60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 16,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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