SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in VAT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der VAT-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 322,70 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das VAT-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,310 VAT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 173,60 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 23.10.2026 auf 560,20 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 173,60 CHF entspricht einer Performance von +73,60 Prozent.
Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 16,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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