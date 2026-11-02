SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 453,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die VAT-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,206 VAT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 568,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.254,08 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 25,41 Prozent gleich.
Der Marktwert von VAT betrug jüngst 17,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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