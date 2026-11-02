SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Lohnende VAT-Anlage?

02.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT -Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 453,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die VAT-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,206 VAT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 568,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.254,08 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 25,41 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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