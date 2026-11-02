DAX 25.911 +0,4%ESt50 6.162 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.897 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende VAT-Anlage?

SPI-Papier VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VAT
618.20 EUR -7.80 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 453,40 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die VAT-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,206 VAT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 568,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.254,08 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 25,41 Prozent gleich.

Der Marktwert von VAT betrug jüngst 17,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle VAT Aktie News

Werbung

VAT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VAT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.