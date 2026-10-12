SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vaudoise Versicherungen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie betrug an diesem Tag 440,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in Vaudoise Versicherungen-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,727 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie auf 710,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.136,36 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,36 Prozent angewachsen.
Vaudoise Versicherungen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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