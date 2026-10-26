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Profitable Vaudoise Versicherungen-Anlage?

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vaudoise Versicherungen
790.00 EUR -5.00 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Anteile betrug an diesem Tag 481,00 CHF. Hätte ein Anleger 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 2,079 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 735,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.528,07 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 52,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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