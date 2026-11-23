SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Vetropack A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,018 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,82 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 339,10 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 66,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 372,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vetropack A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vetropack A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen