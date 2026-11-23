Profitables Vetropack A-Investment?

Bei einem frühen Vetropack A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,018 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,82 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 339,10 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 66,09 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 372,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net