SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vetropack A-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,70 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, befänden sich nun 272,480 Vetropack A-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.122,62 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 16.10.2026 auf 18,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 48,77 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 372,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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