SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

02.11.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Vetropack A-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vetropack A-Papier bei 32,22 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,037 Vetropack A-Papiere. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 30.10.2026 569,83 CHF wert, da der Schlussstand 18,36 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,02 Prozent verringert.

Vetropack A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 363,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net