SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 5 Jahren wurden Vetropack A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Vetropack A-Aktie bei 57,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,733 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,89 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 23.10.2026 auf 18,40 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 68,11 Prozent.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 365,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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