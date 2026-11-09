SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr bedeutet

Vetropack A-Investition im Blick

09.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vetropack A-Einstiegs gewesen.

Am 09.11.2025 wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,15 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 496,278 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.607,94 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 06.11.2026 auf 19,36 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 9.607,94 CHF, was einer negativen Performance von 3,92 Prozent entspricht.

Alle Vetropack A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 384,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net