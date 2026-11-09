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Vetropack A-Investition im Blick

SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vetropack A-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vetropack Holding AG Act nom -A-
21.20 EUR 0.20 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen

Am 09.11.2025 wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,15 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 496,278 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.607,94 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 06.11.2026 auf 19,36 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 9.607,94 CHF, was einer negativen Performance von 3,92 Prozent entspricht.

Alle Vetropack A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 384,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Vetropack A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vetropack A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
30.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
29.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
22.06.12 Vetropack hold Vontobel Research
06.12.11 Vetropack hold Vontobel Research
30.11.11 Vetropack hold Vontobel Research

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