SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Vetropack A-Einstiegs gewesen.
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Am 09.11.2025 wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,15 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 496,278 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.607,94 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 06.11.2026 auf 19,36 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 9.607,94 CHF, was einer negativen Performance von 3,92 Prozent entspricht.
Alle Vetropack A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 384,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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