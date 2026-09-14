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SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vetropack A-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vetropack Holding AG Act nom -A-
22.80 EUR -0.40 EUR -1.72 %
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Heute vor 1 Jahr wurde das Vetropack A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,184 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,79 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 11.09.2026 auf 21,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,21 Prozent vermindert.

Vetropack A war somit zuletzt am Markt 429,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Vetropack A Analysen

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Datum Rating Analyst
30.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
29.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
22.06.12 Vetropack hold Vontobel Research
06.12.11 Vetropack hold Vontobel Research
30.11.11 Vetropack hold Vontobel Research

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