SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen

Langfristige Performance

14.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vetropack A-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Vetropack A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,184 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,79 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 11.09.2026 auf 21,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,21 Prozent vermindert.

Vetropack A war somit zuletzt am Markt 429,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net