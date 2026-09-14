SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Vetropack A-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde das Vetropack A-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vetropack A-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,184 Vetropack A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,79 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 11.09.2026 auf 21,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,21 Prozent vermindert.
Vetropack A war somit zuletzt am Markt 429,82 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Vetropack A Aktie News
Vetropack A Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vetropack A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.08.12
|Vetropack hold
|Vontobel Research
|29.08.12
|Vetropack hold
|Vontobel Research
|22.06.12
|Vetropack hold
|Vontobel Research
|06.12.11
|Vetropack hold
|Vontobel Research
|30.11.11
|Vetropack hold
|Vontobel Research