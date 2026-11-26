Villars SA-Investment im Blick

Investoren, die vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Villars SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Villars SA-Papier bei 580,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Villars SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,172 Villars SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 100,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 580,00 CHF belief. Mit einer Performance von - Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA belief sich zuletzt auf 60,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net