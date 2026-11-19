Lohnende Villars SA-Investition?

Bei einem frühen Investment in Villars SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Villars SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 520,00 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,231 Villars SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.153,85 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 18.11.2026 auf 580,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 11,54 Prozent gleich.

Der Villars SA-Wert an der Börse wurde auf 62,63 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net