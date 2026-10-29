SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Villars SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Villars SA-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Villars SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Villars SA-Anteile bei 595,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,807 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (580,00 CHF), wäre das Investment nun 9.747,90 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,52 Prozent abgenommen.
Villars SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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