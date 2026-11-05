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Villars SA-Anlage im Blick

SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Villars SA-Aktien verlieren können.

Das Villars SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Villars SA-Papier bei 630,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,159 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 580,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,06 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,94 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Villars SA eine Marktkapitalisierung von 60,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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