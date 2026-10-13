SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VP Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

VP Bank-Investition im Blick

13.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in VP Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit VP Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,20 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,679 VP Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.538,99 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 12.10.2026 auf 91,90 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 10.538,99 CHF, was einer positiven Performance von 5,39 Prozent entspricht.

Alle VP Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 578,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net