SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VP Bank-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit VP Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 125,000 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.625,00 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 02.11.2026 auf 93,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,25 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 585,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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